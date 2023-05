Paolo Condò ha parlato dell’euroderby di domani tra Milan ed Inter, mai come ora dall’esito imprevedibile: le parole del giornalista

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò dice la sua sulla semifinale di Champions League di domani sera alle 21 tra Milan ed Inter:

MILAN INTER- «Non c’è un favorito chiaro, l’assenza di Leao qualcosa sposta dentro il pronostico. In genere io credo poco nei luoghi comuni però questo è il derby di Milano, la squadra sfavorita poi trova le energie per riuscire a ribaltare il pronostico. Non c’è dubbio sul fatto che chi uscirà tra Real Madrid e Manchester City sarà la favorita per la finale, però questo sottovalutare Inter o Milan consentirà a Simone Inzaghi o a Stefano Pioli, una preparazione psicologica della sfida abbastanza semplice».

