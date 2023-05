Nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions col Milan, Simone Inzaghi ha parlato dei due attaccanti dell’Inter

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’euroderby della semifinale di Champions tra Milan ed Inter, Simone Inzaghi tra i vari argomenti trattati, ha anche parlato del diverso momento vissuto da Lautaro e Correa:

ATTACCO INTER– «Ci sono i momenti, per tutti, e specialmente per gli attaccanti. C’è stata una fase in cui non riuscivano a concretizzare, ora fortunatamente sono tornati a segnare. Ma ero tranquillo prima e lo sono ora: il problema, a parere mio, è quando un attaccante non riesce ad avere occasioni, e noi le abbiamo sempre avute»

L’articolo Lautaro-Correa: come stanno i due giocatori dell’Inter proviene da Inter News 24.

