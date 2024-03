Il noto giornalista Paolo Condò ha voluto dire la sua sull’Inter e sulla risposta data da Inzaghi al paragone con la RedBull

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato così la risposta data da Inzaghi al paragone fatto tra la sua Inter e la RedBull in ambito automobilistico.

PAROLE – «In questo momento può sembrarlo. Ma secondo me i piloti sono i centravanti. Inzaghi è il team principal, è il Toto Wolff del calcio. Inzaghi ha costruito una squadra bellissima da vedere, ha evoluto una cosa che Conte aveva già creato, ovvero un 3-5-2 offensivo, perché solitamente il 3-5-2 lo definiamo un modulo più difensivo. Ha migliorato, non dico Lautaro perché lui è un grande campione e si sarebbe migliorato con qualsiasi allenatore, ma Dimarco, Calhanoglu nel nuovo ruolo, Mkhitaryan che è un veterano di mille battaglie, Bastoni… C’è una tale quantità di giocatori che sono migliorati che non può che essere merito dell’allenatore».

