L’allenatore dello Sporting Lisbona, Ruben Amorim, ha detto la sua sull’Atalanta ricordando la sconfitta recente contro l’Inter

Intervistato da Sky Sport, il tecnico dello Sporting Lisbona, Ruben Amorim, ha parlato così alla vigilia del match di Europa League contro l’Atalanta, facendo riferimento alla recente sconfitta rimediata dai bergamaschi in campionato contro l’Inter.

ATALANTA – «Loro stanno bene, hanno perso contro l’Inter ma tutti perdono contro l’Inter: sono un’ottima squadra e si stanno preparando per la partita. Penso che abbiamo migliorato la velocità della squadra, siamo migliorati e siamo più forti adesso, come l’Atalanta. Sono un grande fan del lavoro di Gasperini, da quando ero ancora un giocatore. Non vedo l’ora di incontrare ancora una volta un grande allenatore come lui».

