Mercato Inter, Asllani si gode il momento: in estate questi due club erano pronti ad accoglierlo. Il retroscena sul mancato addio

Arriva un retroscena sul mercato Inter relativo a Kristjan Asllani. Da quando è arrivato in nerazzurro lo spazio per lui era sempre stato abbastanza poco, soprattutto per via della forte concorrenza (lo scorso anno nel ruolo di regista davanti alla difesa Inzaghi poteva contare su di lui, Calhanoglu e Brozovic). L’albanese ha sempre deciso con maturità di voler restare per giocarsi le proprie carte e per crescere. Quest’anno la sua attesa sta dando i frutti sperati.

Ieri è arrivato il suo primo gol in maglia nerazzurra contro il Genoa. Calciomercato.com, ricorda come in estate i nerazzurri gli avessero proposto la possibilità di andare via in prestito per trovare maggior continuità: proposta rifiutata dal calciatore. Due club sarebbero stati pronti ad accoglierlo a braccia aperte: l’Empoli e il Sassuolo. Adesso Inzaghi se lo gode e lui si gode il momento.

