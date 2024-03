Condò sicuro: «Il Napoli paga le assenze di Giuntoli e Spalletti, sono state perdite decisive». L’analisi del giornalista

Condò a Sky Sport dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions League ha fatto un’analisi sulla situazione dei campioni d’Italia citando anche Giuntoli, attuale Football Director della Juve.

CONDO’ – «Il Napoli paga le assenze di Giuntoli e Spalletti. Tra mercato il mercato in estate e quello in inverno il Napoli non ha aggiunto niente. Non è stato sostituito Kim e alla fine è Juan Jesus il titolare. La perdita dell’uomo mercato è stata decisiva almeno come quella di Spalletti».

The post Condò sicuro: «Il Napoli paga le assenze di Giuntoli e Spalletti, sono state perdite decisive» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG