Milik, il gol all’Atalanta non è casuale: ha un record contro i nerazzurri. Il traguardo del polacco della Juve

Milik è andato a segno in quattro gare di Serie A contro l’Atalanta. L’ultimo gol è arrivato domenica scorsa allo Stadium per il momentaneo 2-1 della Juve.

Il bomber polacco contro nessuna squadra ha fatto meglio in campionato al pari del Bologna (quattro partite con gol). Per Milik quella ai nerazzurri è stata una rete importante per interrompere il digiuno personale,

