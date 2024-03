Paolo Condò a Sky Sport: «L’Inter è fantascienza pura. Quando Conte centrò il record dei 102, qualcosa tolse la possibilità alla Juventus…»

Il giornalista Paolo Condò a Sky Sport, ha commentato il percordo dell’Inter in Serie A. Ecco le sue parole:

PAROLE – «L’Inter ad oggi ha quattro punti in più del Napoli, ha segnato 6 gol in più e ne ha subiti 7 di meno, è fantascienza pura. Ora tutti stiamo aspettando la partita di mercoledì, se riuscirà a passar il turno e ha le carte in regola per farlo, da lì in poi Inzaghi, che lo sa fare, deve gestire le forze dei suoi giocatori».

SULLA JUVE – «Quando Conte centrò il record dei 102, qualcosa tolse la possibilità alla Juventus di vincere l’Europa League perché non risparmiò i giocatori. Inzaghi dovrà essere bravo in questo».

