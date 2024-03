10×2 – Albert #Gudmundsson, dopo gli 11 gol nella Serie B 2022/23 e i 10 in questa Serie A, è diventato il primo giocatore del Genoa ad andare in doppia cifra di reti per due campionati consecutivi a partire da Diego Milito (Serie B 2003/04 e 2004/05). Simbolo.#GenoaMonza pic.twitter.com/eRm4XX3xnO

— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 9, 2024