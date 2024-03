Il tecnico dell’Inter Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa dopo il match di Serie A contro il Bologna, ecco le sue parole

Simone Inzaghi intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato Bologna-Inter. Ecco il suo commento sul big match di Serie A.

INZAGHI NELLA STORIA DELL’INTER – «Ci siete voi per dirlo, io sono contento perché abbiamo onorato al meglio il compleanno dell’Inter. Tenevamo tantissimo a questa gara preparata in quattro giorni, non era semplice. Abbiamo fatto un primo tempo straordinario dove avevamo meritato il vantaggio, nel secondo tempo abbiamo sofferto tutti insieme da squadra. È una vittoria che ci tiene in vantaggio sulle inseguitrici sapendo che manca una gara in meno».

The post Inzaghi cauto: «Una vittoria che ci tiene in vantaggio sulle inseguitrici» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG