L’opinionista Paolo Condò ha commentato la prestazione spagnola dei nerazzurri ma non solo.

L’Inter è uscita indenne da San Sebastian pur non meritandolo: alla fine contro la Real Sociedad è finita 1-1. La squadra di Inzaghi è stata per larghi tratti del match in balia degli avversari e del loro pressing asfissiante; fanno discutere i cambi di formazione del tecnico, 5 in tutto rispetto al derby vinto per 5-1. Deludono in molti ma il turnover è fisiologico quando ci sono troppe gare ravvicinate come in questo periodo. Paolo Condò a Sky Sport riesce comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno; ecco quanto dichiarato.

Marko Arnautovic

“L’Inter è sopravvissuta alla prima brutta partita della stagione e se vogliamo è una dimostrazione di forza. Se vogliamo, portare a casa un risultato come un pareggio in una serata deludente se vogliamo, è un punto di forza. Penso che unico cambio da discutere è quello Arnautovic per Thuram. Gli altri cambi erano diciamo obbligati“.

Parallelo Sommer-Onana

Il giornalista esprime il suo parere anche sull’inizio di stagione horror che sta vivendo l’ex Inter Andre Onana: “La cosa migliore dell’Inter stasera Il cambio del portiere. L’anno scorso Onana benissimo con l’Inter e pensavo che in questo i nerazzurri fossero peggiorati. Invece quest’anno il camerunense ha cominciato male con lo United, questa sera un’altra papera. Mentre Sommer le sue buone parate le ha fatte anche questa sera“. Il camerunese ieri ha fatto una papera nel 4-3 che il Bayern Monaco ha rifilato al suo Manchester United, ma in generale il suo rendimento finora non è mai stato all’altezza di quello interista.

