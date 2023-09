L’ex difensore Alessandro Costacurta tesse le lodi del capitano nerazzurro per quanto fatto sull’azione della sua rete.

L’Inter gioca malissimo a San Sebastian ma riesce a non perdere contro la Real Sociedad: il goal nel finale di Lautaro Martinez e un po’ di fortuna hanno fatto sì che il match si concludesse sull’1-1. Un risultato che comunque non compromette nulla in ottica passaggio del turno.

Carlos Augusto

Qualcosa di buono c’è

Alessandro Costacurta a Sky Sport ha detto la sua sulla gara di ieri riuscendo a non vedere tutto nero. “Credo che alcune riserve abbiano fatto bene. Carlos Augusto o Pavard, ha dimostrato di essere un ottimo acquisto. I titolari erano un po’ in difficoltà. Non è una sorpresa che l’Inter, o che comunque una qualsiasi squadra, possa soffrire in un campo così. Su quei campi là si fa fatica: sono squadre forti tecnicamente e fisicamente“.

La bravura di Lautaro

“Sottolineerei un movimento di Lautaro: veramente, la scaltrezza, la furbizia, la malizia di questo giocatore. Sul suo gol, quando Frattesi tira, intuisce che possa tirare male o che il portiere avversario possa sbagliare. Pensa che ci può essere un errore e va verso la porta, anticipa il movimento dei difensori e si trova da solo davanti alla porta. Gli attaccanti grandi lo fanno e lui è un grande attaccante. Si aspetta sempre tutto, ha un ventaglio di opzioni incredibili. Sinonimo di intelligenza, perché pensa sempre più opzioni“.

