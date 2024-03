Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa sul big match di Serie A Bologna-Inter, ecco la sua intervista

Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha analizzato Bologna-Inter. Ecco qui il suo commento sul big match di Serie A.

INZAGHI NELLA STORIA DELL’INTER – «Ci siete voi per dirlo, io sono contento perché abbiamo onorato al meglio il compleanno dell’Inter. Tenevamo tantissimo a questa gara preparata in quattro giorni, non era semplice. Abbiamo fatto un primo tempo straordinario dove avevamo meritato il vantaggio, nel secondo tempo abbiamo sofferto tutti insieme da squadra. È una vittoria che ci tiene in vantaggio sulle inseguitrici sapendo che manca una gara in meno».

LAUTARO – «Lautaro vorrebbe giocare sempre ma è uno di quei giocatori che aveva bisogno di un turno di riposo completo. Poi ovviamente qualcosina noi allenatori la pensiamo prima, ho avuto il ballottaggio fino all’ultimo tra Sanchez e Arnautovic, ma abbiamo ancora tante partite e bisogna ottimizzare le forze».

CONCENTRAZIONE – «Il merito è dei ragazzi ma ero abbastanza fiducioso perché giovedì e venerdì si sono allenati nel migliore dei modi. Abbiamo affrontato una squadra di assoluto valore che non perdeva qui in casa dal 18 agosto: abbiamo fatto una grande partita di squadra”.

PAROLE BARELLA – «No personalmente non ne avevamo parlato. Questo però gli fa onore e gli farò i complimenti».

