Conferenza stampa Allegri post Fiorentina Juve: le sue dichiarazioni dopo il match dell’undicesima giornata di Serie A 2023/24 al Franchi

Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo Fiorentina Juve.

VITTORIA – «La cosa più importante è la vicinanza per le vittime e i loro familiari. Ma noi toscani siamo tosti, sappiamo come tirarci su velocemente. La partita è stata difficile e lo sapevamo, ma volevamo la vittoria. Complimenti alla Fiorentina, è sempre difficile giocarci contro. Era importante allungare sulla quinta, era uno scontro diretto per noi. Bravi i ragazzi, soprattutto nel secondo tempo, perchè hanno fatto di tutto per i tre punti».

SORPRESA – «La capacità di capire velocemente. Per tornare a vincere qui si passa anche da questo genere di gare».

CINISMO JUVE – «Le partite sono difficili da vincere, figuriamoci se sono scontri diretti. Bisogna migliorare, abbiamo sbagliato un paio di situazioni a campo aperto, potevamo trovare grandi spazi davanti a noi. Nel secondo tempo Vlahovic e Milik ci hanno dato una grossa mano. Però manteniamo un profilo molto basso, un passo alla volta entriamo tra le prime quattro».

BREMER – «Buona partita. Così come Rugani e tutta la squadra, tutti si sono messi a disposizione ed è questo lo spirito giusto».

CHIESA – «Sta facendo una buona stagione, è un giocatore in crescita. Si è messo a disposizione della squadra, oggi ha giocato nel migliore dei modi e non era facile».

MIRETTI – «Gli mancava il gol, oggi l’ha fatto ed è stato importante. Sono contento per lui e per il suo grande inserimento».

The post Conferenza stampa Allegri post Fiorentina Juve: le sue dichiarazioni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG