Di Canio: «Difesa ad oltranza e vittoria Juve, la Fiorentina non poteva mai segnare». Le dichiarazioni a Sky Calcio Club

Di Canio a Sky Calcio Club è intervenuto su Fiorentina Juve.

DI CANIO – «Vittoria di squadra che si deve salvare al cospetto di una grande squadra che deve vincere a tutti i costi. Difesa ad oltranza per tutto il secondo tempo, non è uscita dall’area di rigore e non ha mai dato la sensazione di poter segnare alla Fiorentina. Questo per merito della Juve e tanto demerito e imprecisione della Fiorentina».

