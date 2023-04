Conferenza stampa Allegri post Juve Verona: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il match dell’Allianz Stadium

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Verona.

RISCHI – Succedono queste cose soprattutto dopo la sosta. Era una partita complicata contro il Verona che è una squadra ben organizzata che ha avuto due occasioni importanti ad inizio partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio poi purtroppo ci siamo fermati di nuovo, poi i ragazzi sono stati bravi, era la classica partita sporca che i ragazzi sono stati bravi a portare a casa.

BARRENECHEA – Stasera ha giocato in un ruolo inedito dove ha fatto delle cose buone e altre meno. Nel secondo tempo avevo bisogno di un giocatore che si inserisse di più come Miretti, ma sono contento di Enzo

USCITA ANTICIPATA E CLASSIFICA – Mancavano 30 secondi e i ragazzi sapevano di poter far meglio soprattutto negli ultimi dieci minuti, senza avere fretta di trovare anche il secondo gol. Oggi era importante vincere, le partite dopo la sosta non sono mai semplici per nessuno. Abbiamo scherzato col fuoco ma questo fa parte del gioco. Vincere non è mai semplice, poi ora i ritmi, nel finale di stagione sono diversi e serve essere compatti perché mancano le forze e giochi ogni tre giorni. Milik è tornato oggi e non giocava da due mesi, Vlahovic e Di Maria sono rientrati dalla nazionale. La squadra però ha fatto una partita tosta, aveva voglia di portare a casa la vittoria. La classifica scritta dice 44 punti, quella sul campo 59. Che sono 9 più dell’Inter, 7 aspettando la Lazio, momentaneamente 11 più del Milan e della Roma e Atalanta.

FAVORITI CON L’INTER – Assolutamento no, non siamo favoriti è una sfida da 50/50. L’inter è una squadra forte, la Coppa Italia ha poi una storia a sé. Dobbiamo fare due grandi partite ed essere anche un pizzico fortunati per andare in finale.

KEAN – Non scoriamoci che Kean ha fatto già 5-6 campionati avendo solo 23 anni. Quest’anno è cresciuto molto e sono contento di quello che sta facendo lui.

ASSENZA RABIOT – Non possiamo pensare che i giocatori facciano 50 partite. Questa sera hanno fatto bene quelli che hanno giocato, son contento anche perché erano tutti giovani

SZCZESNY – Questa squadra può giocare bene o male ma ha cuore e vuole arrivare a certi risultati, si deve lavorare tutti i giorni per crescere. Tek è un portier di livello europeo, la Juventus ha tre portieri di sicura affidabilità.

The post Conferenza stampa Allegri post Juve Verona: le dichiarazioni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG