Locatelli non convocato da Mancini: le parole di Allegri dopo Juve-Verona. Il tecnico elogia il suo centrocampista

Massimiliano Allegri ha parlato così a DAZN della partita di Manuel Locatelli in Juve-Verona.

REAZIONE DI LOCATELLI – «Ha reagito bene. Manuel è cresciuto molto sul piano tattico, è bravo a schermare davanti alla difesa, muove di più la palla ma può e deve migliorare in certi tipi di giocate. E poi è un ragazzo che ha cuore e passione, non si tira mai indietro. Possiamo giocare meno bene, ma sotto questo aspetto non si può dire niente a nessuno».

The post Locatelli non convocato da Mancini: le parole di Allegri dopo Juve-Verona appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG