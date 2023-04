Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato dopo il successo dei bianconeri contro il Verona

Wojciech Szczesny ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Juve contro il Verona.

MOMENTO JUVE – «Il momento è buono, vincerne sette delle ultime otto è un segnale positivo. Quella di stasera non è stata una gara bella da vedere, ma dopo la sosta sono sempre pericolose le partite, contano i tre punti e siamo contenti di questo».

FUTURO DA OPINIONISTA – «Con tutto il rispetto non proprio. Il mio migliore amico nel calcio mi ha detto che voleva guadagnare abbastanza per non lavorare in tv dopo e condivido un po’ (ride ndr.)».

CALENDARIO DI APRILE – «E’ molto stimolante, è un calendario bello. E’ importante arrivare alla fine a giocarci tutto. Coppa Italia ed Europa League sono opportunità per portare a casa trofei, in campionato non sappiamo cosa succederà. In campo abbiamo preso 59 punti e siamo a più 9 dall’Inter. Martedì c’è la Coppa Italia, una sfida stimolante e bella e non vediamo l’ora di affrontare questo mese importante. C’è anche il mio compleanno il 18 tra l’altro… Spero in un regalo sui 15 punti».

OBIETTIVI CHE STIMOLANO – «Dovrei rispondere che sono importanti tutte le partite, ma vincere in Europa sarebbe bello anche se non è la Champions. Un trofeo europeo sarebbe molto bello e stimolante».

