Del Piero torna alla Juve? Allegri: «Decide la società, io faccio fatica a far la formazione…». Così il tecnico della Juventus

Massimiliano Allegri commenta così le voci che vorrebbero Alessandro Del Piero di ritorno alla Juventus in un ruolo da dirigente

DEL PIERO IN SOCIETA’ – «Alex è stato un grandissimo giocatore, ha rappresentato la Juve per tanti anni e ci ha fatto piacere che sia venuto. In dirigenza Faccio fatica a fare la formazione, sono cose che spettano alla società».

