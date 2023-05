Conferenza stampa Allegri post Siviglia Juve: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il match del Sanchez-Pizjuan

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Siviglia Juve. Le parole.

DELUSIONE – La squadra ha fatto quello che doveva fare. I dettagli fanno la differenza. Devo solo ringraziare i ragazzi per tutto quello che hanno fatto e sono dispiaciuto per loro.

DI MARIA – Angel ha fatto il possibile. Dispiace perché la squadra ha fatto davvero una bella partita, ma sono davvero dispiaciuto per loro.

SECONDO ANNO SENZA TITOLI – Io credo che nel calcio risolvere in tempi brevi sia difficile. È stata una stagione anomala e cerchiamo di arrivare secondi in campionato e migliorare la classifica rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo provato a vincere, ma non ci siamo riusciti.

VANTAGGIO SPRECATO – Loro sono una squadra che ti saltava addosso e abbiamo perso una palla in uscita, poi Suso ha fatto un gol straordinario. Questa partita ci farà crescere per il prossimo anno.

RELAX DOPO IL GOL DI VLAHOVIC – I ragazzi piangevano ed erano delusi. In quei 7 minuti abbiamo avuto due situazioni importanti per andare di là e abbiamo sbagliato. I dettagli fanno la differenza e abbiamo pagato caro degli errori. Bisogna fare i complimenti a questo ambiente perchè ha sostenuto il Siviglia fino alla fine

