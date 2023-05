Danilo ha parlato dopo l’eliminazione della Juve dall’Europa League: le dichiarazioni del brasiliano dopo il Siviglia

Danilo ha parlato a Dazn dopo Siviglia Juve.

ELIMINAZIONE – «Fa molto male, l’avevamo preparata per arrivare in finale. Qui c’era un ambiente difficile, siamo stati bravi a giocare con personalità e voglia, poi ci sono dettagli che con esperienza in più avremmo fatto nostri. Loro sono stati più bravi sotto porta e questo conta».

COME CRESCE LA JUVE – «Ci sono calciatori d’esperienza e la responsabilità va prima a loro. Parlo per me, Cuadrado, Di Maria, Leo e Alex, che abbiamo giocato tante partite internazionali. Poi i giovani devono migliorare ma vanno sostenuti perchè sono il futuro della Juve».

A TESTA ALTA – «Sicuramente fa male ed è triste, i nostri tifosi sono delusi ma ci abbiamo provato fino alla fine. Oggi farà male, così come farà male domani. Ma c’è il campionato, l’obiettivo di arrivare al secondo posto. Siamo stati bravi a mantenere il focus sul campo in questa stagione e non era scontato».

