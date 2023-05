Wojciech Szczesny ha parlato così di penalizzazioni e sentenza dopo la sconfitta della Juve contro il Siviglia

Wojciech Szczesny sulle penalizzazioni a Sky nel post Siviglia Juve.

RISVOLTI DELLE SENTENZE NELLO SPOGLIATOIO – «Ha fatto anche bene allo spogliatoio. Ha fatto unire tutto il gruppo, ci sentivamo di fare la guerra contro tutto e tutti. Allo spogliatoio ha fatto proprio bene. Poi le sentenze, le penalizzazioni non aiutano. Ora anche siamo secondi in classifica, però non so se lunedì ci sarà la nuova penalizzazione. C’è confusione. Per arrivare al successo ci vuole ordine. Quest’anno è stato molto strano e particolare».

LE PAROLE DI SZCZESNY A SKY DOPO SIVIGLIA JUVE

The post Szczesny sulle penalizzazioni e sentenze: «Facciamo la guerra contro tutto e tutti» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG