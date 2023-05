Luigi Di Biagio ha analizzato l’eliminazione della Juve dall’Europa League: le sue dichiarazioni dopo il ko di Siviglia

Luigi Di Biagio, negli studi di Dazn, ha così parlato dopo Siviglia Juve.

DI BIAGIO – «Al netto delle cose, arriverà tra le prime quattro aspettando la penalizzazione. Ma la stagione della Juve non è positiva nei risultati e nel gioco, doveva fare di più. Ha avuto tanti problemi, ma non penso che Allegri, uno intelligente e irresponsabile, non sappia che devi fare di più».

