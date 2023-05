Chiariello: «Juve indecente al limite della denuncia per atti osceni in luogo pubblico». La bordata del giornalista tifoso del Napoli

Chiariello, giornalista e noto tifoso del Napoli, ha bocciato la Juve via Twitter dopo l’eliminazione dall’Europa League contro il Siviglia.

LE PAROLE – «3 italiane in finale in 3 coppe europee: mai accaduto. Esce l’unica che avevo previsto uscisse: perché non è una squadra. È una Juve indecente al limite della denuncia x atti osceni in luogo pubblico. Ps: nell’anno del dominio in Europa, il Napoli ha distaccato tutte. Epocale».

