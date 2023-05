Wojciech Szczesny, portiere della Juve, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Siviglia in semifinale. Le parole

TANTE PARATE – «Se io faccio tante parate non è un buona segnale per la prestazione. Sono inutili».

CHE STAGIONE E’ STATA – «Rimane una stagione senza trofei. Alla Juve si compete per vincerli, non per partecipare. Con tutte le difficoltà, la crescita di ragazzi ma rimane una stagione senza trofei quindi non benissimo».

PARATA SU OCAMPOS – «Riguardandola sembra una buona parata ma mi dà poca soddisfazione ora. Avrei preferito giocare una partita senza voto in pagella ma passare il turno».

RISVOLTI DELLE SENTENZE NELLO SPOGLIATOIO – «Ha fatto anche bene allo spogliatoio. Ha fatto unire tutto il gruppo, ci sentivamo di fare la guerra contro tutto e tutti. Allo spogliatoio ha fatto proprio bene. Poi le sentenze, le penalizzazioni non aiutano. Ora anche siamo secondi in classifica, però non so se lunedì ci sarà la nuova penalizzazione. C’è confusione. Per arrivare al successo ci vuole ordine. Quest’anno è stato molto strano e particolare»

