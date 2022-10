Conferenza stampa Alvini, il tecnico della Cremonese ha parlato in vista del match contro l’Udinese: le dichiarazioni

Massimiliano Alvini ha parlato alla vigilia del match tra Cremonese e Udinese.

UDINESE – «È una partita importante, a me comunque interessa solo della Cremonese e di quello che possono fare i ragazzi. Voglio veder esultare i miei calciatori e l’ambiente. L’Udinese è una squadra forte e lo dice la classifica. Ci serve una gara aggressiva per levare loro i punti di forza».

ASSENZE – «Non c’è Chiriches, dobbiamo vedere anche le condizioni di Lochoshvili. Lo staff ce l’ha messa tutta per rimetterlo in sesto, speriamo di riaverlo. Rientra Radu».

POCHI PUNTI – «Abbiamo fatto un viaggio notevole, voglio vedere i giocatori abbracciarsi e lo Zini in festa. Questo è l’unico desiderio in questo momento. L’attesa che c’è stata può portare via qualche energia, ma ora pensiamo alle nostre priorità».

