Conferenza stampa Zanetti, il tecnico dell’Empoli parla alla vigilia del match contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in vista del match con l’Atalanta.

PARTITA – «Affrontiamo una grande squadra ormai da anni. Credo sia superfluo parlare di una gestione che ha portato l’Atalanta a grandi livelli. Hanno calciatori di grande talento e tanta fisicità, è una partita come tutte quelle con le big. Non possiamo metterla solo sul piano tecnico».

ATALANTA – «Credo che l’Atalanta abbia caratteristiche diverse, ma la vedo sempre aggressiva, duellante, che imposta con grande duttilità. I principi si vedono tutti, l’evoluzione di un progetto poi muta, si cerca di portare la squadra a una crescita e al massimo delle proprie potenzialitò. Tanto di cappello per l’Atalanta per quello che ha potuto fare».

IDEA DOPPIO TREQUARTISTA – «Se la vedremo domani non so, ma in futuro si perchè serve un’alternativa al classico sistema. Per caratteristiche sia Pjaca che Bajrami sono più seconde punte che trequartisti, mentre l’unico puro che abbiamo è Baldanzi. Ma questo non significa che non si possa giocare anche con le punte più aperte».

L’articolo Conferenza stampa Zanetti: «Atalanta big, non commettiamo questo errore» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG