Conferenza stampa Baroni: «Proveremo a vincere a Torino con tutte le nostre forze». Le dichiarazioni del tecnico

A due giorni da Juve–Hellas Verona, Baroni ha parlato così in conferenza stampa.

VINCERE A TORINO – «Ci proviamo con tutte le nostre forze, la difficoltà è alta ma la bellezza sta anche in questo, bisogna fare una partita di grandissimo spessore».

ROSA AL COMPLETO – «Non ancora, Hien è un giocatore che questo momento è prossimo al rientro ma per il quale c’è ancora un margine di rischio che dobbiamo valutare».

ATTEGGIAMENTO – «Più equilibrio e compattezza, coraggio è una parola che non mi piace. Anche perché con il Napoli non è mancato, poi è chiaro che quando attacchi una squadra così poi nelle ripartenze in verticale sei costretto a subire».

The post Conferenza stampa Baroni: «Proveremo a vincere a Torino con tutte le nostre forze» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG