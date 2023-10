Zuliani attacca: «Del gol di Pulisic in Genoa Milan resta il nulla, di Milan Juve i 22 falli invocati da Pioli». La frecciata del giornalista

Zuliani, giornalista e tifoso della Juve, in un video sul suo canale You Tube è tornato sul controverso episodio del gol di Pulisic in Milan Genoa che è stato analizzato durante Open Var a Dazn.

LA FRECCIATA – «Il Milan col Genoa vince 0-1 una partita con un gol dove Pulisic si appoggia pallone sul braccio. A detta del mondo, con le immagini del Var viste anche a casa da tutti, eravamo d’accordo che era fallo di mano perché se l’aggiusta di mano in prossimità del tiro e quindi da nuovo regolamento era da annullare. Per gli audio del Var se la stoppa di ascella. Ma l’ascella era quella di Isla in Milan Juve… Di Genoa Milan resta nulla, di Milan Juve i 22 falli invocati da Pioli e gli oltre 10 minuti di moviola per vivisezionare i 4 falli precedenti – il quinto è costato l’ammonizione – che erano tutti regolari».

