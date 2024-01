Conferenza stampa D’Aversa: «Con la Juve bisogna dare il 110%. Possiamo metterli in difficoltà». Le parole del tecnico del Lecce

Roberto D’Aversa ha presentato Lecce–Juve in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni.

COME SI AFFRONTA LA JUVE – «La si cerca di affrontare come nel girone di andata, quando perdemmo a causa di una palla inattiva. Concedemmo poco, sebbene loro siano molto forti e lotteranno fino alla fine per vincere lo scudetto. Serviranno coraggio ed intensità. Hanno una qualità superiore, ma con intensità e determinazione possiamo metterli in difficoltà».

CHE PARTITA SI ASPETTA – «Noi dobbiamo fare una grandissima prestazione. La Juve sa fare molto bene la fase difensiva, con giocatori fisici ed esperti. Il giudizio sulla bellezza di una partita lo influenza il risultato finale. Quello è ciò che conta. A fine gara non dobbiamo recriminare nulla, quindi bisogna dare il 110%. Nella vita nulla è impossibile. Con l’aiuto del nostro pubblico possiamo portare a casa un risultato positivo. Sin dalla prima di campionato ce la siamo giocata a viso aperto con tutti. Quando si affrontano le grandi squadre è normale ci sia una carica particolare, ogni giocatore ambisce a giocare partite simili».

