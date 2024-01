Infortuni Rabiot e Chiesa: Allegri svela le loro condizioni. Le parole in conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce–Juve. Le sue dichiarazioni su Rabiot e Chiesa.

ATTACCO E SITUAZIONE INFORTUNI – «Non abbiamo a disposizione due giocatori ma ce ne sono altri molto pronti per domani come sempre successo. Su Rabiot il polpaccio è rischioso e non ha traumi ma bisogna stare attenti. Chiesa valuteremo, anzi valutano i dottori, io non sono dottore…».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE LECCE JUVE

