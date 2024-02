Conferenza stampa Gallina: le parole della giovane trequartista della Juventus Women dopo il passaggio nel turno dei quarti di Coppa Italia con la Sampdoria

(inviato al Pozzo di Biella) – Arianna Gallina, giovane trequartista della Juventus Women, in conferenza stampa dopo il ritorno dei quarti di finale vinti con la Sampdoria.

EMOZIONE ESORDIO NELLA TUA BIELLA – «Un’emozione grandissima, qui a casa è ancora più bello. Abbiamo meritato questa vittoria, è motivo di orgoglio. Abbiamo meritato».

INGRESSO IN CAMPO DOPO POCHI MINUTI – «Non me l’aspettavo, poi mi ha detto di scaldarmi. Sono entrata nell’ottica. Mi ha consigliato cosa fosse più giusto fare in campo. Poi ho cercato di concentrarmi e di non sentire la pressione».

BIELLA – «C’era mio nonno che mi accompagna quasi sempre alle partite e c’era anche mia madre che viene sempre alle partite».

