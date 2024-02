Stellini rivela: «Il ritorno di Conte? Ecco cosa sta attendendo». Le parole sul tecnico pugliese

Cristian Stellini, storico vice di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Cusano Italia Tv. La rivelazione sul ritorno in panchina dell’ex Juve.

STELLINI – «Dipende dal progetto che gli verrà proposto, è quello che sta attendendo, trovare un progetto che lo stimoli come è successo già in passato. Poi su quale squadra scelga possono essere tutte o nessuna, stiamo parlando di un allenatore di altissimo livello quindi qualsiasi squadra può essere adatta. Queste decisioni spettano al 100% al mister, quindi non mi permetto di andare oltre, posso dire solo che c’è voglia di tornare. Parliamo di un grande allenatore, il suo segreto è un po’ legato alla sua figura. Spende veramente il 110% e gli ambienti in cui ha lavorato sono trascinati da questa sua capacità di far capire quanto sia importante il lavoro».

