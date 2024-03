Conferenza stampa Gilardino post Inter Genoa: le parole del tecnico dei rossoblù al termine del match perso a San Siro

Intervenuto in conferenza stampa da San Siro, al termine di Inter Genoa, il tecnico dei rossoblù, Alberto Gilardino si è espresso così.

SUL RIGORE DATO ALL’INTER – «Parliamo della prestazione, del secondo tempo. Abbiamo fatto qualcosa di importante. È normale che gli episodi condizionano le gare. Non ci siamo mai disuniti. Merito dei ragazzi per un secondo tempo fatto con personalità e voglia di recuperare palla in avanti. C’è il rammarico di non aver portato punti a casa. C’è un livello di maturità importante, disponibilità e competizione. Vanno a duemila all’ora. Ci portiamo a casa tante cose buone».

I NOSTRI MARGINI DI MIGLIORAMENTO – «Ci sono. Le grandi squadre ti ammazzano nel momento in cui pensi di avere la partita in mano e l’Inter stasera è stata brava in questo. Noi siamo comunque riusciti a metterli in difficoltà».

DELUSIONE? COME COMMENTO LA PRESTAZIONE DELLA DIFESA – «Bene tutti. È normale che c’è rammarico per il risultato. Adesso ci aspettiamo lo stadio pieno contro il Monza».

I MIEI MARGINI DI MIGLIORAMENTO – «Devo crescere. È il mio primo anno da allenatore in Serie A. Ho l’obbligo di fare ogni anno uno step in avanti. A Genova ho trovato un ambiente che mi da modo di lavorare con serenità. C’è feeling con il gruppo. Mancano gli ultimi due mesi, la mia volontà è pensare solo al Genoa e poi ci sarà modo di sedersi con la società e vedere il da farsi per il futuro».

PUNTO DEBOLE DELL’INTER? – «È difficile trovarlo. Sono molto forti. Stanno facendo un ottimo percorso. Ma io sono rimasto stupido dal grandissimo coraggio del nostro secondo tempo di stasera. Dopo il 2-1 c’era la volontà di rischiare qualcosa con Albert mezz’ala. C’era voglia di metterli in difficoltà».

L’articolo Conferenza stampa Gilardino post Inter Genoa: le parole del tecnico dei rossoblù proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG