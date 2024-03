L’allenatore del Genoa Alberto Gilardino è moderatamente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi ma certamente non del risultato.

Il Genoa ha giocato abbastanza bene contro l’Inter ad inizio gara e dopo la rete del 2-1: ci sarà da discutere ancora a lungo sull’assegnazione del rigore che ha portato al provvisorio 2-0 per i nerazzurri. Alberto Gilardino a DAZN commenta la gara ma non rincara la dose sull’episodio arbitrale; di seguito le sue dichiarazioni. “L’Inter è molto brava anche a ripartire, ci siamo fatti trovare impreparati sul primo gol. Dispiace per gli episodi, ma la squadra ha lavorato molto bene, con personalità e coraggio, con 4 punte nel finale, c’era la volontà di riprenderla. Merito dei ragazzi che ci hanno provato fino alla fine. Dispiace per degli episodi un po’ particolari”.

Su Retegui

“È un attaccante con margini importanti, sta facendo già vedere grandi cose, penso possa essere il centravanti della Nazionale”.

Mateo Retegui

Sul 3-5-2

“Se ho studiato qualcosa di Inzaghi? Mi piace interpretare questo modulo con coraggio, per esempio con Messias mezzala. I quinti lavorano in ampiezza e danno pressione. Mi piace pensare così questo modulo“.

L’analisi

“Siamo maturati, è cresciuta la personalità e la consapevolezza. Dopo il 2-0 siamo rimasti in partita, non ci siamo slegati, ho motivato i ragazzi nel provarci con coraggio, l’abbiamo riaperta e poi per poco non abbiamo pareggiato”.

Sui tifosi del Genoa

“I tifosi del Genoa sono incredibili, c’è un legame forte tra la gente e la squadra, bravi i ragazzi, merito del loro percorso l’anno scorso”.

