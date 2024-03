I nerazzurri battono un buon Genoa 2-1: vediamo le pagelle.

SOMMER 6: miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Retegui, non può nulla sul 2-1 di Vasquez.

PAVARD 6: non sempre impeccabile in marcatura, si dimentica infatti Retegui a metà primo tempo che per poco non fa 0-1. (Dal 73’ BISSECK 6: utile nel preservare il minimo vantaggio).

DE VRIJ 6,5: autorevole come nelle ultime uscite anche se Retegui qualche occasione riesce ad averla.

CARLOS AUGUSTO 7: praticamente perfetto da braccetto, dopo l’ora di gioco agisce da quinto per duellare col veloce Spence. Molto bene anche da esterno.

DUMFRIES 5,5: spinge poco e si guadagna il giallo che gli costa la sostituzione all’intervallo. (Dal 46’ DARMIAN 6: limita moltissimo gli attacchi e da una mano dietro).

BARELLA 6,5: delizia il pubblico con grandi giocate in mezzo al campo come un sombrero ad un avversario e una successiva apertura a volo sulla fascia. Si conquista il rigore del 2-0.

ASLLANI 6,5: è un altro giocatore rispetto alla passata stagione, la sua regia adesso è ben visibile. Trova il primo goal in nerazzurro con un gran tiro in corsa.

MKHITARYAN 6,5: realizza un gran cross di sinistro per Barella che non riesce a convertirlo in goal. Anche lui mostra la sua classe al centro del campo ma a fine primo tempo spreca un’ottima chance per segnare. Nel finale cala e perde alcuni palloni potenzialmente pericolosi.

DIMARCO 6: gara ordinaria. (Dal 65’ ACERBI 6: entra e lotta con gli attaccanti avversari).

ALEXIS SANCHEZ 7: sta diventando un gran bel rifinitore, altro assist a referto per lui, quello dell’1-0. Arriva poi anche il goal dal dischetto. (Dal 65’ THURAM 6,5: protagonista di un paio di giocate di tecnica pura).

LAUTARO MARTINEZ 6: mette tanta garra al servizio della squadra. L’unica giocata notevole è la grande verticalizzazione rasoterra per Barella che poi viene atterrato da Frendrup. (Dal 76’ ARNAUTOVIC 6: preziosissimo con la sua fisicità, gestisce palloni alti e congela il possesso).

INZAGHI 6,5: serata complicata per i suoi. L’Inter inizia in maniera piatta ma poi trova un doppio vantaggio, i nerazzurri però nel prosieguo non riescono a giocare alla solita maniera; importantissimo però portare a casa i 3 punti anche al termine di partite come queste.

