Simone Inzaghi presenta Inter-Juve alla vigilia del derby d’Italia che si disputerà domani alle 20.45 e che vale il primato in classifica. Qui le dichiarazioni integrali

PARTITA – La partita di domani è importantissima, non decisiva. Sarà combattuta, all’andata non venne fuori una gara entusiasmante. Domani giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, cercheremo di giocare nel migliore dei modi. Affrontiamo una grandissima squadra che ha avuto un percorso simile al nostro in campionato. Cercheremo di fare il massimo.

VINCERE PER DARE UNA MAZZATA PSICOLOGICA – Quello è l’obiettivo, tutte le partite si giocano al massimo. La classifica al di là di recuperi e asterischi è simile. Sappiamo che la gara è importante e nel nostro stadio. Abbiamo grande rispetto per la Juve ma ce la giocheremo nel migliore dei modi.

TIPO DI PARTITA – Abbiamo giocato tante volte, contro la Juve abbiamo fatto finali importantissime, partite di campionato e semifinali di Coppa Italia. Domani sarà una gara molto equilibrata, serviranno testa e cuore. E dovremo essere pronto a fare una corsa in più per il compagno in difficoltà. Loro stanno facendo tutti un percorso straordinario in campionato. Loro hanno giocato 24 partite e noi 30, sono stati bravi.

PRESSIONI – Le avremo entrambe, ma dovremo essere anche contenti di giocare dopo un avvio di campionato ottimo per entrambe. Dobbiamo essere fieri. Siamo nel nostro stadio e cercheremo di rendere felici i nostri tifosi.

