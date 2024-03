Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Genoa: quando parlerà il tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida contro i rossoblù

Arrivano novità sulla conferenza stampa di Simone Inzaghi, il quale non parlerà alla vigilia di Inter Genoa davanti ai giornalisti in sala stampa. Il tecnico del Grifone, Alberto Gilardino, in mattinata ha svolto la sua conferenza, mentre il tecnico nerazzurro non lo farà.

Sarà però rilasciata un’intervista nella giornata di oggi sui canali ufficiali del club, ovvero su Inter TV. Domani la sfida contro i rossoblù alle ore 20:45 a San Siro, valevole per il 27° turno del campionato di Serie A.

L’articolo Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Genoa: quando parlerà il tecnico proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG