Conferenza stampa Italiano: le parole del tecnico viola dopo la sfida tra la Roma e la Fiorentina. Le dichiarazioni

(inviato all’Olimpico) – Vincenzo Italiano, tecnico viola, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Fiorentina.

DODO’ – «Ai ragazzi dico sempre di non rimanere in inferiorità numerica, è la difficoltà più grande. Forse non l’ho detto più di 300 volte, quello è sempre il pericolo. Sono due anni che si rimane in 10 a Roma subito e nonostante tutto la prestazione è sempre onorevole. Abbiamo cercato di tenere viva la partita, poi sul secondo gol non c’è più stata storia. I ragazzi però mi sono piaciuti. Ho chiesto nella ripresa di non regalare palla alla Roma e siamo stati bravi. Poteva essere diversa in parità numerica, ne sono convinto. Decisioni affrettate dell’arbitro e un po’ noi non l’hanno permesso, ma pazienza».

DISTANZA DALLE PRIME – «E’ chiara, in questo momento vanno forte, sono più bravi delle altre. Oggi volevamo accorciare lo svantaggio ma non ci siamo riusciti. La classifica dice che le 7 corrono e le altre inseguono e noi cerchiamo di recuperare terreno. Venivamo da un periodo positivo di risultati. Perdiamo ma ripartiamo velocemente in casa».

GARA DI OGGI – «C’è poco da dire in inferiorità numerica dopo poco, ma noi siamo riusciti a trarne qualcosa».

MERCATO – «Vediamo. Con il direttore stiamo parlando, valutiamo gli infortuni per vedere i tempi di recupero. Valuteremo, se c’è da aggiungere qualità penso la società non si tiri indietro».

OBIETTIVI – «Siamo in corsa in tutte e tre le competizioni. Deve finire il girone d’andata, abbiamo superato gli ottavi di Coppa, siamo ai playoff di Conference. Nessuno vuole regalare qualcosa, da domani si pensa a mettere a posto cosa non è andato per fare meglio di stasera. Poi cercheremo di andare avanti e recuperare terreno in campionato e lo faremo con le nostre qualità. Penso che chi non c’è mai stato a disposizione non è un bene, mi auguro ora ci portino quella qualità che non abbiamo avuto in tanti momenti».

CAMBI TARDIVI – «Abbiamo provato a tenere subito i due esterni, ma lasciando palleggio da dietro non si andava avanti. Abbiamo provato a mettere a posto la situazione. Per me Kouamé e Gonzalez hanno lavorato bene. Abbiamo provato a tamponare, nel secondo tempo gli obiettivi erano tenerla viva fino alla fine senza farla finire in tragedia e provare a mettere in difficoltà la Roma».

