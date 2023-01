Le parole di Kelvin Amian, terzino dello Spezia, dopo la vittoria sul campo del Torino. Tutti i dettagli sulla squadra ligure

Kelvin Amian, terzino dello Spezia, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il successo sul campo del Torino.

PAROLE – «Sono molto contento, ho disputato una buona partita come il resto della squadra, siamo davvero felici. Abbiamo mostrato grande carattere e spirito di gruppo. Classifica Non è ancora finita, ma un passo in avanti importanti. Il quinto risultato utile di fila Dobbiamo continuare così, è importante. Contro la Roma sarà una partita difficile, dobbiamo fare punti davanti al nostro pubblico».

L'articolo Spezia, Amian: «Passo in avanti importante per la classifica» proviene da Calcio News 24.

