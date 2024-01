Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa dopo Fiorentina-Inter, ecco il pensiero sulla prestazione e l’ipotesi scudetto ai nerazzurri

Intervenuto in conferenza stampa dopo Fiorentina-Inter, Vincenzo Italiano ha parlato così della prestazione della compagine viola al Franchi. Pensiero anche per la squadra di Simone Inzaghi e le possibilità scudetto.

FIORENTINA-INTER – «Ho visto un’ottima Fiorentina, che ha messo in difficoltà una delle squadre più forti d’Europa. Abbiamo fatto una grande partita e mi dispiace per questa situazione dal dischetto che ci sta penalizzando troppo. Non riusciamo a prendere punti dopo una gara ottima».

PRESTAZIONE – «Dobbiamo sfruttare la precisione. Abbiamo avuto tante situazioni su palla inattiva, serve essere più bravi. Abbiamo fatto bene con Beltran sottopunta e Bonaventura adattato. Abbiamo messo in difficoltà l’Inter e mastichiamo amaro».

INFORTUNI – «Sottil ha avuto un problema, Gonzalez è stato recuperato, arrivava da una lesione di secondo grado e non si può scherzare con queste cose. Faraoni ha fatto un’ottima partita».

SCUDETTO – «Le due davanti sono le più forti, può rientrare il Milan ma sono le più forti. Stasera è stata la fotocopia della gara con la Juventus, se sanno vincere queste partite vuol dire che sono lanciati. Noi dobbiamo cercare di colmare il gap. Ci manca qualcosina e cercheremo di avvicinarci».

