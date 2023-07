Conferenza stampa Kean, l’attaccante della Juventus parla prima della tournée americana dei bianconeri: le dichiatazioni

Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato così in conferenza prima della tournée americana dei bianconeri.

INIZIARE CONTRO IL BARCELLONA – «Sarà una buona partenza per noi, per me anche. Sarà un buon test da cominciare bene, speriamo di fare bene. Per la Juve è importante iniziare bene».

TOUR NEGLI USA – «Siamo una grande squadra e la Juventus deve essere tra questi team».

MANCHESTER CITY – «Sono una grande squadra, proviamo ad essere al loro livello. Lavoriamo duramente per questo».

GIOCARE CONTRO TOP TEAM – «Importante competere con queste squadre, ci prepareremo nel modo giusto. Proveremo a fare del nostro meglio e prepararci nelle migliori condizioni alla prima partita».

