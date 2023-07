Conferenza stampa Milik, l’attaccante polacco parla per presentare il tour americano che vedrà coinvolta la Juventus

Arek Milik, attaccante della Juve, ha così parlato in conferenza stampa.

ATTACCANTE TITOLARE DELLA JUVE – «Non ho idea di che squadra sarà il primo match, ci sono tanti giocatori. Non sarà semplice come nella scorsa stagione giocare tutte le partite, siamo tanti giocatori con tante grandi qualità. C’è positiva competizione tra noi ma la squadra è la cosa più importante. Certamente vorrei giocare ma la decisione spetta all’allenatore».

INIZIARE CONTRO IL BARCELLONA E SFIDA A LEWANDOWSKI – «Lui è un attaccante straordinario. Ha mostrato di essere ad alti livelli per oltre 10 anni, è tra i migliori al mondo. Ha più esperienza rispetto a prima ora, è pericoloso in area, gioca in una squadra fantastica. Posso imparare tanto da lui, in Nazionale ma anche guardando le sue partite. Spero sarà una bella partita in un bellissimo stadio. Non vedo l’ora».

