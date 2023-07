Conferenza stampa Kostic: le dichiarazioni dell’esterno bianconero dal ritiro della Juventus negli Stati Uniti

Filip Kostic ha fatto il punto sulla situazione della Juventus in conferenza stampa direttamente dal ritiro negli USA, alla vigilia dell’amichevole con il Milan.

COME STA LA JUVE – «Ci stiamo allenando tanto, lavoriamo per prepararci nella migliore maniera possibile per la affrontare la stagione. Tutto è cominciato nel migliore dei modi. Quella contro il Milan è un’amichevole, ma l’obiettivo è quello di vincere per iniziare al meglio. Stiamo provando a fare il meglio per farci trovare pronti per il campionato, sappiamo consa migliorare. E sappiamo che il Milan è un ottimo club con grandi qualità, ma anche noi ne abbiamo. Siamo un gruppo compatto».

VLAHOVIC – «Oggi sta meglio, ma ha svolto un lavoro differenziato in questa prima parte di pre-stagione. Spero che possa tornare in squadra il prima possibile. Dusan è positivo e concentrato sul recupero, è un calciatore molto importante per la Juve».

VOGLIA DI VINCERE – «La Juventus è il miglior club in Italia e ogni partita è importante, non importa se si tratta di un tour amichevole o di una gara ufficiale».

