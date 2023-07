Paganini e la suggestione Juve: il giornalista parla così dei possibili intrecci sul futuro tra Szczesny e Donnarumma

Paolo Paganini, sul proprio profilo Twitter, ha riportato alcune novità in merito al calciomercato juventino.

Si sono intensificati i contatti tra #BayernMunich e #Juventus per #Szczesny. Situazione da valutare come quella di #Donnarumma al #Psg soprattutto se Luis Enrique non lo considera il portiere titolare. — Paolo Paganini (@PaPaganini) July 26, 2023

