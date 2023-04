Conferenza stampa Landucci post Lazio Juve: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il match dell’Olimpico

Marco Landucci ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio Juve.

SOSPRESO DALLA LAZIO – «Sapevamo che è in un momento molto positivo. Abbiamo avuto tante difficoltà nel primo tempo, poi siamo cresciuti dopo. Siamo entrati un po’ mosci all’inizio, ma avremmo meritato il pari. Il primo gol che abbiamo subito? Accettiamo la decisione che è stata presa da arbitro e Var e andiamo avanti».

PARTENZA DELLA LAZIO – «Ce l’aspettavamo in casa loro. Non siamo riusciti ad andare a prenderli, ma c’era tutta l’intenzione di farlo. Sapevamo sarebbe stata una gara difficile, ora pensiamo ad andare avanti così. La sconfitta non ci fa passare una buona Pasqua, ma giovedì c’è subito una gara importante in Europa League».

LOTTA CHAMPIONS – «Non sono bravo a dire queste cose. Sul campo abbiamo fatto 59 punti, aspettiamo il risultato del ricorso del 19. La Lazio gioca solo il campionato, hanno un vantaggio».

