Luca Marelli, ex arbitro ed ora moviolista su DAZN, ha parlato così delle presunte espulsioni di Locatelli e Cuadrado in Lazio Juve

A DAZN dopo Lazio Juve, Luca Marelli ha analizzato le presunte espulsioni mancate di Locatelli e Cuadrado.

PAROLE – «Il tocco di Locatelli c’è, la gamba è alta ma il tocco non è pieno. Non è un episodio chiarissimo, pertanto non da espulsione. Per quanto riguarda Cuadrado, l’intervento su Zaccagni era da giallo ma non è stato dato. Giusto il giallo per il tocco di mano, che è stata un’imprudenza. Il secondo fallo su Zaccagni, quello che Sarri dice che è da rosso, non è da ammonizione».

The post Marelli chiarisce: «Espulsioni di Locatelli e Cuadrado? Ecco la verità» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG