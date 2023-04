Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato a Sky dopo il match di Serie A contro la Juve. Le dichiarazioni

Le parole di Luis Alberto a Sky dopo Lazio Juve.

ASSIST DI TACCO – «Si, avevamo provato ma Sarri ieri mi aveva fermato. L’importante era oggi, sapevo dove era Zaccagni. Era difficile ma era una giocata giusta, non avesse fatto gol l’avrei ammazzato».

PASSO CHAMPIONS – «Mancava solo vincere con la Juve. Siamo in un momento bello, ci piace giocare. Penso che la Juve è la squadra migliore del campionato per rosa e giocatori, ma noi abbiamo fatto una gara perfetta. L’importante era vincere così, ma ci manca qualche gol in più. La partita va chiusa prima, ora continuiamo».

NON SOSTITUITO – «Ha tolto Zaccagni che aveva i crampi. Difendo tanto, ma sto in un momento fisico bellissimo da tre mesi e mezzo, per quello non voglio uscire, voglio stare in campo per giocare a calcio. Mi arrabbio quando esco e mancano tanti minuti».

QUANDO SI E’ CAPITO CON SARRI – «Mi sono messo più a disposizione della squadra dopo il Mondiale. Lui l’ha visto, ha visto che ero in un momento di forma buono e poi in campo ho fatto bene nelle tante partite che ho giocato. Sto fisicamente e mentalmente bene».

