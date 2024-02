Conferenza stampa Mazzarri post Milan Napoli: le dichiarazioni del tecnico azzurro dopo il match della 24ª giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Walter Mazzarri in conferenza stampa dopo Milan Napoli.

GOL «Abbiamo preso un gol prevedibile ed evitabilissimo. Era pensabile che il Milan sarebbe calato nella ripresa, dopo il pressing nel secondo tempo. La squadra ne ha passate tante quest’anno, è un momento particolare»

RENDIMENTO «Bisogna ritrovare la condizione giusta, non è facile dare spiegazioni a certe cose, di certo non si può dire che non ci proviamo»

OSIMHEN «Mi aspetto un Osimhen cattivo e motivato pronto a reagire dopo la sconfitta in Coppa d’Africa. Abbiamo bisogno di lui»

CHAMPIONS – «Io lo spero. Potremmo avere la rosa al completo presto. Bisogna avere fortuna in quel momento lì per essere nella migliore condizione possibile. La Champions, se facciamo una grande partita, ci potrebbe dare linfa per il campionato. Oggi la squadra, a parte il gol di Theo, ha fatto un’ottima gara»

KVARA «In Nazionale gioca li, lo fa molto bene e ho pensato di riproporlo per dargli più libertà e dare meno punti di riferimento»

CLASSIFICA – «Certo. Io non c’ero da inizio stagione, sto cercando di fare il meglio in questa annata molto difficile. Punto e basta»

