Marchegiani ha parlato nel post-partita di Milan Napoli: tutte le dichiarazioni

Marchegiani ha analizzato a Sky il match Milan Napoli.

PAROLE – «Il Milan sta facendo un buonissimo percorso sotto l’aspetto dei risultati ma sono vittorie molto faticoso. Leao non ha giocato male ma doveva riuscire a segnare in ripartenza. Se il Napoli avesse pareggiato non avrebbe rubato niente perchè le occasioni le ha avute».

